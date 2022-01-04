Сергей Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры столицы. Об этом он написал в своем личном блоге во вторник, 4 января.

По словам мэра, минувший год стал одним из самых успешных в развитии транспортной системы столицы. В 2021 году в Москве открыли восемь вокзалов и 12 новых станций метро, а также построили более 90 километров дорог.

— В 2021 году Большая кольцевая линия выросла с 10 до 22 станций. Полностью завершена проходка тоннелей. И недалек тот день, когда будет замкнуто самое большое в мире метрокольцо, — подчеркнул глава города.

В 2021 были открыты новые станции на МЦД, а также впервые за долгое время в городе появился новый вокзал.

— Впервые за последние 100 лет в Москве был открыт новый железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования. «Восточный», который мы вместе с ОАО «РЖД» построили всего за один год, стал образцом современного комфортного вокзала с удобными пересадками на метро, МЦК и качественным сервисом для пассажиров, — написал Собянин.

Также мэр отметил и ситуацию со строительством дорог в столице. Одним из ключевых проектов дорожной инфраструктуры остается строительство Северо-Восточной хорды. В минувшем году ее возведение вышло на финишную прямую.

До этого Сергей Собянин рассказал об основных проектах развития системы здравоохранения в Москве.