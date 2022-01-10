«Какой симпатичный»: Шепелев показал лицо младшего наследника

Фото: instagram/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал лицо своего младшего сына Тихона. Снимком он поделился на своей странице в соцсети Instagram. На нем румяный малыш смотрит в окно деревянного дома, который занесен снегом.

— Сын. Январь. Кролик, — подписал фото Шепелев.

Поклонников телеведущего привела в восторг фотография. Некоторые нашли сходство Тихона со старшим братом Платоном — сыном покойной певицы Жанны Фриске.

«Это невероятное фото, Дима! Целый рассказ можно написать!»; «Как похож на старшего сына!»; «Лапуля какая в окошке жизнь рассматривает. Это и его первая зима, снег, камин, кролик и все-все-все, завидую вам по-белому, это чудесно»; «Какой симпатичный малыш. На вас, Дмитрий, похож! Такие щечки», — отметили в комментариях пользователи.

Известно, что Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они растят детей от прошлых отношений. Весной избранница телеведущего подарила ему сына Тихона.