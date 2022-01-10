Свыше 18 тысяч рабочих мест создадут на территории бывшей промзоны Огородный Проезд

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Огородный проезд Карта всех событий

Более 18 тысяч рабочих мест создадут на территории бывшей промышленной зоны Огородный Проезд в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 10 января.

Он отметил, что объем инвестиций в проект составит 62 миллиарда рублей. При этом ожидается, что ежегодные поступления в бюджет города будут превышать 3,5 миллиарда рублей.

— Площадь двух участков бывшей промзоны Огородный Проезд, подлежащих комплексному развитию, составляет 22,5 гектара. В будущем здесь построят жилые дома, образовательные и спортивные учреждения, а также объекты общественно-делового назначения, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что в настоящий момент на указанных территориях расположены офисные здания, склады и автосервисы. Участки промзоны граничат со вторым маршрутом Московских центральных диаметров (МЦД-2), Огородным проездом, Складочной улицей и жилым кварталом на Новодмитровской улице.

По словам главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, на месте бывшей промзоны построят свыше 615 тысяч «квадратов» недвижимости. Более 370 из них отдадут под объекты социальной и коммерческой инфраструктуры: школы, детские сады, кафе, магазины и спортивные комплексы, еще свыше 245 — под жилье, а порядка 60 квадратных метров — под новостройки по программе реновации, передает слова руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что комплексное развитие территории промышленной зоны «Братцево» в Войковском районе на севере столицы одобрили в Москомстройинвесте. Промзона общей площадью более 22 гектаров расположилась на улице Адмирала Макарова.