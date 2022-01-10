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Более трех тысяч москвичей приняли участие в курсе «Технограда» по поиску работы

Виктория Сикерина

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Более трех тысяч москвичей приняли участие в курсе «Технограда» по поиску работы
Фото: Pexels
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Свыше трех тысяч москвичей приняли участие в образовательном курсе «Шесть навыков эффективного соискателя», который организовал расположенный на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) «Техноград», за минувший год. Об этом сообщил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в понедельник, 10 января.

Он отметил, что занятия в рамках курса, разработанного совместно с Ассоциацией карьерного консультирования и сопровождения, направлены на помощь соискателям в трудоустройстве и повышении их конкурентоспособности на трудовом рынке.

— Курс «Шесть навыков эффективного соискателя» стал единственной в столице полноценной образовательной программой с пошаговыми практическими рекомендациями для всех этапов поиска работы. Для полного прохождения программы и получения сертификата необходимо было подтвердить усвоение теоретических знаний на уровне не ниже 80 процентов и выполнить все домашние задания. С этим справились 949 участников, 360 из них уже сообщили нам об успешном трудоустройстве по итогам обучения, — заявил руководитель ведомства.

Всего в образовательной программе предусмотрены пять практических семинаров, домашние задания, одно занятие по вопросам участников, а также уроки по составлению резюме и сопроводительного письма.

Фурсин добавил, что в 2022 году программа «Шести навыков эффективного соискателя» расширится: в нее включат восемь практических занятий, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На днях заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что порядка 360 тысяч человек приняли участие в образовательных курсах столичного «Технограда» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в 2021 году. Она отметила, что за прошлый год в учреждении прошли 5,5 тысячи учебных мероприятий.

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