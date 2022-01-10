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Специалисты завершат ремонт на Шелепихинской набережной в 2024 году

Виктория Сикерина

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Специалисты завершат ремонт на Шелепихинской набережной в 2024 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

Реконструкцию и благоустройство Шелепихинской набережной в Москве планируют завершить в 2024 году. Об этом рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 10 января.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты обновляют инженерные коммуникации, дождевую канализацию и электрические сети.

— К реконструкции и благоустройству Шелепихинской набережной мы приступили в июле 2021 года. Работы проводятся в рамках строительства транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца, — заявил руководитель ведомства.

Загрутдинов добавил, что объект транспортной инфраструктуры возводят в три этапа. В заключительный из них включен ремонт Шелепихинской набережной. Здесь появятся более 10 гектаров газона, 287 деревьев и свыше 11 тысяч кустарников, передает его слова официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что начались работы по возведению конструкций Крутицкой набережной в городе. Сейчас здесь ведется прокладка инженерных сетей, строительство очистных сооружений и устройство дорожного полотна. Всего планируется разбить более тридцати тысяч квадратных метров газона и высадить почти 200 деревьев и кустарников в рамках благоустройства.

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