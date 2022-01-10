Экстрасенс Мехди Вафа назвал пять самых недоступных женщин по знаку зодиака

Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Современным девушкам угодить непросто, так как они предъявляют множество требований к мужчинам. Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа назвал пять знаков зодиака, представительниц которых сложно завоевать.

На пятом месте расположились Козероги. Такая женщина любит 100-процентное внимание со стороны партнера, ее важно удивлять и соблазнять, тогда она полностью раскроется перед своим возлюбленным.

Четвертую строчку рейтинга заняли Весы. Эти девушки часто флиртуют с окружающими мужчинами, однако, из-за ума и самодостаточности их сердце трудно завоевать. Представительницы данного знака зодиакального круга обращают внимание на поступки, комплименты и искренность намерений.

Следующий недоступный знак — Близнецы. Их двойственность заставляет постоянно сомневаться, а прямолинейность и четко сформулированное мнение способен терпеть не каждый молодой человек. Таким женщинам важно чувствовать себя надежно, спокойно и комфортно рядом с партнером, однако, их отношениями руководит не только сердце, но и разум.

Водолеи находятся в постоянном поиске, который касается и личной жизни. Они могут искать идеального партнера на протяжении длительного периода. Таким девушкам важны не только чувства, но и материальные ценности. Завоевать сердце такой дамы сможет лишь сильный и уверенный в себе мужчина, который будет удивлять ее каждый день.

Самым недоступным знаком зодиака оказался Скорпион. Бескомпромиссная, смелая и сложная представительница данного знака всегда повышает планку в отношениях и стремится к большему. Если партнеру удастся завоевать такую девушку, то она ответит преданностью и уважением, передает издание Starhit.

Ранее астролог Сергей Седашев рассказал, какой выдастся первая рабочая неделя нового года для представителей всех знаков зодиакального круга, отметив, что общий фон этого периода в целом будет напряженным.