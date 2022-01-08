Астролог подготовил прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 января

Фото: Pexels

Астролог Сергей Седашев рассказал, какой выдастся первая рабочая неделя нового года для представителей всех знаков зодиакального круга, отметив, что общий фон этого периода в целом будет напряженным.

Так, Овнов ждет насыщенная событиями неделя. Это время будет благоприятно для подведения итогов и построения планов. Неделя подойдет для активных действий и физической нагрузки. Однако в личной и эмоциональной сферах представителей этого знака могут ждать разочарования.

Тельцов накроют непростые размышления, которые могут привести к ошибочным решениям. Астролог рекомендует им придерживаться во всем золотой середины. Время принесет позитивные события в личной жизни.

Близнецам в этот период стоит все обдумать и подвести итоги. Мыслительные способности будут особенно высоки. Представителям этого знака специалист по звездам советует избегать агрессивных действий, которые неминуемо приведут к конфликтам и сложностям в отношениях с окружающими.

Раков ждет особенно напряженный период на личном фронте. Они почувствуют неудовлетворенность и перепады настроения. В это время важно не проецировать эти состояния на партнера и постараться научиться управлять эмоциями.

Львы будут испытывать трудности в попытках договориться с окружающими. Из-за этого повышается риск возникновения конфликтов и разногласий. Неделя идеально подойдет для активных действий. Астролог рекомендует представителям этого знака меньше думать и больше действовать.

Девам предстоит пережить яркие положительные эмоции в любовной сфере. Они как никогда будут уверены в себе. Эксперт советует им насладиться моментами, раскрыть свою сексуальность и больше общаться с противоположным полом.

Для Весов предстоящая неделя принесет правильные решения. У них получится заявить о себе и многое успеть. Однако период окажется неудачным в личной и эмоциональной сферах. Не стоит заводить душещипательные беседы и придавать значение перепадам настроения.

Скорпионов ждет благоприятное время в плане эмоций и личной жизни. Им следует доставить себе удовольствие и посвятить время приятным занятиям. Неделя не подойдет для раздумий, напряженной работы и принятия сложных решений.

Для Стрельцов продолжится период настойчивости и активных действий. В это время добавляется склонность к анализу и принятию точных решений.

Для Козерогов предстоящая неделя пройдет под эгидой любви, удовольствий и романтики. Их ждут приятные знакомства или возобновление отношений. Есть шанс узнать скрывающиеся грани собственной натуры и открыть новые наслаждения.

У Водолеев неделя подойдет для умственной деятельности. Не исключены неожиданные открытия и озарения, которые нужно зафиксировать, чтобы не потерять. Этот период идеален для размышлений и общения.

Рыб ждет благоприятная неделя, которая принесет гармонию, радость и удовлетворение. Следует посвятить как можно больше времени любви и чувственным удовольствиям, пишет Пятый канал.

До этого победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год.