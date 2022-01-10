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Столичные коммунальщики продолжают круглосуточную уборку города от снега

Виктория Сикерина

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Столичные коммунальщики продолжают круглосуточную уборку города от снега
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме убирать город от снега. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 10 января.

В ведомстве отметили, что коммунальщики непрерывно контролируют состояние улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы.

— Ранним утром провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. Цикл работ повторим в ближайшие несколько часов после снижения интенсивности трафика. Под особым контролем — очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), соцобъектам, — говорится в сообщении комплекса.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника в Москве выпало 10 процентов январской нормы осадков, которая составляет 42 миллиметра. По его словам, в течение понедельника количество выпавших осадков в городе может увеличиться до восьми миллиметров.

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