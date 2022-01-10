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«Завернуто в мешки и пледы»: расчлененное тело мужчины обнаружили в Подмосковье

Виктория Сикерина

Происшествия
«Завернуто в мешки и пледы»: расчлененное тело мужчины обнаружили в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, городской округ Кашира, деревня Малое Ильинское Карта всех событий

Фрагменты нижних конечностей человека обнаружили в деревне Малое Ильинское городского округа Кашира. Об этом «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий в понедельник, 10 января.

Экспертиза установила, что найденные фрагменты принадлежат мужчине.

— Части тела были завернуты в мешки и пледы, — пояснили в ведомстве.

Врадий уточнила, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности потерпевшего, а также лиц, причастных к убийству, — заключила Врадий.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в реке Смоленке в Санкт-Петербурге нашли сумку с расчлененным телом мужчины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В тот же день подозреваемого в преступлении задержали. Позже стало известно, что суд в Петербурге арестовал до 15 января мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении собственного отца.

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