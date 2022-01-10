Кардиолог Серебрянский рассказал, какие продукты наносят вред сердцу

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Врач-кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, какие продукты питания и напитки улучшают работу сердца, а какие наносят вред.

По словам специалиста, зеленый чай содержит много кофеина, поэтому в больших количествах может нанести вред здоровью. Лучше заваривать один пакетик чая в течение дня несколько раз — такой напиток будет полезен.

Кроме того, для здоровья сердца стоит есть больше кураги, урюка, изюма, печеных яблок и печеной картошки.

Серебрянский также напомнил, что для здорового сердца необходимы умеренные физические нагрузки. Отсутствие движения отрицательно сказывается на работе не только сердечно-сосудистой системы, но и печени и поджелудочной железы.

Негативное воздействие на работу сердца оказывает и употребление кофе в больших количествах. Также кардиолог посоветовал снизить потребление поваренной соли и животных жиров — сливочного масла, жирного молока, творога и сметаны, передает Nation news.

До этого кардиолог Асият Хачирова раскрыла способ измерения пульса без специального прибора. Она отметила, что норма пульса для здорового человека составляет от 60 до 90 ударов в минуту.