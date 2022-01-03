Кардиолог раскрыла способ измерения пульса без специального прибора

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Измерить пульс можно без специального прибора под рукой. Об этом заявила кардиолог Асият Хачирова.

— Когда вы нащупаете пульс, нужно посчитать число ударов за 15 секунд. Например, мой пульс за это время составил 20 ударов, — рассказала специалист.

Для подсчета числа ударов в минуту следует умножить результат на четыре, уточнила она. Норма пульса для здорового человека составляет от 60 до 90 ударов в минуту, приводит слова Хачировой Пятый канал.

3 января дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии Татьяна Баллирано заявила, что существуют признаки, которые позволяют определить любительниц спиртного по внешнему виду. Среди них она назвала одутловатое лицо, а также серый землистый цвет лица с выраженным красным рисунком купероза.

Алкоголь обезвоживает кожу, вследствие чего она покрывается мелкими морщинками, уточнила дерматолог. Сахар, содержащийся в спиртном, провоцирует разрушение коллагена, что приводит к ослаблению лицевых мышц, добавила врач.

Подобная симптоматика, по мнению дерматолога, обусловлена системными изменениями в теле из-за спиртного. Баллирано посоветовала делать массажи, пилинги, мезотерапию и фотоомоложение для борьбы со «следами» алкоголя на лице.