Россиянин продает кота, которого якобы держал Путин, за 9,5 миллиона рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кота, которого якобы держал на руках президент России Владимир Путин, продают за сумму в 9,5 миллиона рублей. Занимается сделкой предприимчивый житель города Богородицы Тульской области.

Он выложил соответствующее объявление в декабре и, судя по выросшей стоимости, котик пользуется популярностью. С момента публикации объявления животное успело подорожать на три миллиона рублей, отмечает «РЕН ТВ». При этом хозяин готов к обмену — он готов расстаться с котом за японский мотоцикл, Mercedes-Benz E200 или дом.

Как отмечает Telegram-канал «Подъем», животным заинтересовался покупатель из Великобритании. Причем в объявлении не приводится никаких доказательств, что Владимир Путин действительно держал этого котика на руках.

В декабре прошлого года российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фанатам новое дорогостоящее приобретение. На своей странице в Instagram знаменитость показала поклонникам нового кота за 500 тысяч рублей. Порода животного — длинношерстная британская шиншилла. Звезда приобрела его вместо погибшего накануне питомца — котика Лакки.