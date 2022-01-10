Почти 550 тысяч «квадратов» самостроев демонтировали в столице за 2021 год

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Объекты самовольного строительства общей площадью 546 тысяч квадратных метров демонтировали в Москве за минувший год. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 10 января.

Он отметил, что 53 процента такой недвижимости снесли в добровольном порядке.

— В 2021 году было демонтировано 2232 самостроя общей площадью 546 тысяч квадратных метров, 76,5 процента нарушений было выявлено с использованием современных технологических решений. В их числе искусственный интеллект, автоматизированные алгоритмы, квадрокоптеры, камеры городского видеонаблюдения и робототехника, это на 37 процентов превышает показатели 2020 года, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что московская Госинспекция по недвижимости выявляет нелегальные постройки, реализует комплекс мер по профилактике и недопущению появления самовольных объектов, а также следит за снижением количества нарушений при эксплуатации недвижимости.

— С начала 2021 года порядка 14 фактов нарушения требований, связанных со строительством или реконструкцией, пресечено на стадии строительства, — заключил начальник ведомства Владислав Овчинский.

До этого стало известно, что специалисты демонтировали незаконную постройку площадью 50,5 квадратного метра на территории музея-заповедника «Царицыно».