Диетолог Гинзбург перечислил популярные продукты, которые приводят к болезням

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о скрытом вреде популярных продуктов питания, которые россияне потребляют каждый день.

По словам специалиста, наибольшую опасность для организма человека представляют сахар и сладости.

— Человек абсолютно не приспособлен к употреблению сладкой пищи. Она вызывает массу изменений в обмене веществ, которые далее приводят практически ко всем болезням, включая опухоли, — предупредил диетолог в комментарии Nation news.

Также стоит исключить из рациона продукты, содержащие трансжиры. Потребление трансжиров существенно ускоряет развитие атеросклероза. Они содержатся в магазинных десертах, шоколаде, чипсах, дешевой выпечке, пряниках.

Кроме того, многие россияне любят покупать сосиски и сардельки. Такие продукты негативно влияют на микрофлору кишечника и работу желудочно-кишечного тракта. Это может привести к различным воспалительным заболеваниям.

До этого диетолог Анна Коновалова рассказала о продуктах, отказ от которых в зимний период неблагоприятно скажется на состоянии организма. Она отметила, что для сохранения качества кожи и молодости важен сбалансированный рацион. При этом можно выделить несколько продуктов, которые справятся с этой задачей.