Диетолог перечислила продукты, без которых организм быстро стареет

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Диетолог Анна Коновалова рассказала о продуктах, отказ от которых в зимний период неблагоприятно скажется на состоянии организма.

Она отметила, что для сохранения качества кожи и молодости важен сбалансированный рацион. При этом можно выделить несколько продуктов, которые справятся с этой задачей.

— Учитывая изменения в питании, связанные с зимним периодом, нужно обратить внимание, конечно, на рыбу. Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой, — рассказала диетолог.

Также Коновалова напомнила о пользе овощей и фруктов. Они являются источником витаминов, микроэлементов и клетчатки. Их необходимо ежедневно употреблять не менее пяти-шести порций. Также следует добавлять в рацион орехи и семена, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами, сообщает РИА Новости.

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