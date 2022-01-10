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Наталья Сергунина рассказала о престижных наградах, завоеванных Москвой в 2021 году

Виктория Сикерина

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Итоги — 2021
Город
Наталья Сергунина рассказала о престижных наградах, завоеванных Москвой в 2021 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В минувшем году столицу наградили на международном уровне за развитие туризма, технологий и креативных индустрий. Так, в 2021 году город вошел в пятерку лучших мегаполисов мира. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в понедельник, 10 января.

Она уточнила, что столицу также отметили на премии World Travel Awards в двух номинациях. Помимо этого, жюри Russian Creative Awards признало Москву первым в истории креативным регионом года.

При этом в минувшем году отличилась и отрасль общественного питания. Несколько ресторанов в городе получили награды от международного гида «Мишлен».

— Прошлый год был насыщенным в том числе с точки зрения экспертных оценок нашей работы. Ориентир для нас — современный, открытый и удобный мегаполис для каждого. Разумеется, большое значение сегодня имеет цифровизация и внедрение новых технологий. Комплексные программы развития города охватывают все эти направления. И хоть многое еще предстоит сделать, приятно, что Москву уже относят к лидерам не только в России, но и на мировом уровне, — цитирует слова Сергуниной официальный сайт мэра Москвы.

Столицу в течение 2021 года неоднократно признавали лучшей в сфере инноваций, транспорта и борьбы с коронавирусом. «Вечерняя Москва» собрала главные позиции города в различных рейтингах.

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