Заслуженное признание: в какие рейтинги вошла столица в 2021 году

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Столицу в течение 2021 года неоднократно признавали лучшей в сфере инноваций, транспорта и борьбы с коронавирусом. «Вечерняя Москва» собрала главные позиции города в различных рейтингах.

Самый безопасный город

В июле Москву признали самым безопасным городом в России. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, уровень социального риска сократился с 2004 года почти в четыре раза.

Руководитель ведомства добавил, что, несмотря на численность населения и большое количество автомобилей, столица остается самым безопасным городом страны. Таких результатов Москве удалось добиться благодаря профессиональной работе городских служб, подчеркнул Ликсутов.

Борьба с пандемией

Международное исследовательское агентство StartupBlink в ноябре признало Москву лучшим европейским городом в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе против COVID-19. Получить высокую оценку столице удалось благодаря внедрению полусотни передовых решений в борьбе с распространением инфекции.

В их число вошли алгоритмы компьютерного зрения, созданные на основе искусственного интеллекта. При помощи этой методики рентгенологи проанализировали свыше трех миллионов исследований.

К числу инноваций относится облачная платформа, объединяющая пациентов, медицинские организации, врачей, страховые компании, фармакологические производства и сайты. А также технологии, помогающие адаптировать жизнь горожан во время пандемии.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Уровень жизни и доступность вакансий

Столице в 2021 году удалось стать первой в России среди регионов по числу доступных вакансий. По данным Роструда, в марте соискателям предлагали 137 тысяч рабочих мест.

При этом в конце августа в городе было зарегистрировано 7,9 тысячи самозанятых граждан в возрасте до 18 лет — больше, чем в любом другом субъекте.

Всего по состоянию на 1 августа число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тысячу человек. В начале года несовершеннолетних самозанятых было в два раза меньше — 19,5 тысячи.

Исследование Фонда гражданского общества в апреле зафиксировало первое место Москвы по уровню жизни в списке российских регионов в 2020 году. Список формировался с учетом среднемесячной зарплаты, стоимости потребительской корзины и соотношения задолженности перед федеральным центром с доходами бюджета региона.

В ноябре Москва возглавила всероссийский рейтинг «Регион-НКО — 2021». Он показывает, насколько развит некоммерческий сектор в субъекте.

Востребованность Москвы среди россиян удалось зафиксировать экспертам в мае. Тогда она заняла первое место в рейтинге городов страны, в которые хотели бы переехать жители других населенных пунктов страны.

За минувший год спрос на жилье в столице вырос на 36 процентов. В период с января по март спрос на квартиры в новостройках в столице увеличился в 1,8 раза, на вторичную недвижимость — на девять процентов в годовом исчислении.

Конкурс World Travel Awards на европейском этапе вручил Москве две награды. Столица стала первой в номинации «Лучшее туристическое направление в Европе. Город». Позади остались такие ведущие мегаполисы мира, как Амстердам, Барселона, Берлин, Женева, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венеция и Вена.

Вторая номинация — «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма», где победу одержал Комитет по туризму города Москвы.

Переработка отходов

Еще одним рейтингом, где Москва заняла первое место, стал список наиболее чистых регионов России. Согласно исследованию ОНФ, критериям «Наличие контейнеров для раздельного сбора мусора» и «Чистота на площадке» полностью соответствуют 82 процента и 86 процентов контейнерных площадок Москвы.

Среднее значение по стране по данным критериям составляет 46 и 41 процент соответственно. Доля ТКО, направляемых на обработку, должна составить в этом году 38 процентов, на утилизацию — 22,8 процента, а на захоронение — 77,2 процента.

В 2024 году доля сортируемых ТКО должна достигнуть 60 процентов, утилизируемых — 36 процентов, а захороненных — не более 64 процентов. По итогам первого полугодия Москва показала опережающие темпы: на обработку отправляется 50,7 процента ТКО, утилизируется 28,1 процента, а 71,9 процента направляется на захоронение.

Москва является единственным регионом, где у всего населения есть доступ к инфраструктуре для раздельного сбора отходов, согласно данным Российского экологического оператора. В 2020 году в рамках раздельного сбора мусора в городе собрали более 855 тысяч тонн вторсырья для переработки.

Инновации и технологии

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в июне рассказала, что столица заняла первое место в рейтинге инновационного развития регионов России, представленного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Город создает инфраструктуру, цифровые сервисы и образовательные программы для инновационного сектора, подчеркнула она.

К Московскому инновационному кластеру присоединились уже 22 тысячи компаний. Его участникам в 2020 году одобрили субсидии и гранты примерно на миллиард рублей.

Технопарки Москвы, которых насчитывается 43, обладают инфраструктурой для разработки и производства инновационной продукции, добавил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Первое место города в рейтинге обеспечивается высокими позициями по ключевым составляющим системы инноваций, отметил один из авторов рейтинга Евгений Куценко.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что город занял лидерскую строчку в европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление». Он отметил, что список городов составляют на основе вовлечения властей в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Мэр добавил, что в настоящий момент в Москве сосредоточены 130 тысяч технологических предприятий. При этом количество ESG-ориентированных организаций непрерывно увеличивается.

28 июля Москва стала первой в рейтинге регионов России по оценке эффективности функционирования энергетической отрасли, который подготовила ассоциация «НП Совет рынка». Общий объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию электросетевых объектов в 2020–2025 годы, по предварительным оценкам, составит более 136,32 миллиарда рублей.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций» присудили Москве в ноябре. Эксперты выделили среди сильных сторон города внедрение инноваций, акселерационные программы для стартапов, а также систему высшего образования.

Москва возглавила рейтинг в категории «Государственное управление в сфере ESG» благодаря комфортным условиям для создания инноваций, их внедрению в городскую экономику и использованию жителями. Программа пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы поспособствовала этому благодаря более чем 140 городским и коммерческим площадкам.

29 октября Москва заняла первое место по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в России. Результаты рейтинга за 2020 год представили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В определении индекса участвовали 203 города. Их оценивали по десяти направлениям, в которых насчитали 47 показателей.

Столица набрала 103,25 балла из 120 возможных. Она стала единственным российским городом, преодолевшим планку в 100 баллов, и одержала победу в третий раз подряд.

Транспортная система

В августе в Дептрансе отчитались, что Москва заняла первое место по эффективности работы городского транспорта в мире в рамках рейтинга McKinsey. Эксперты зафиксировали самое низкое время ожидания метро и одну из самых высоких скоростей движения общественного транспорта в утренний час пик.

Отмечается, что это стало возможным только благодаря упорной работе множества сотрудников, отвечающих за функционирование транспортной системы столицы. Все больше москвичей доверяют городскому транспорту — за десять лет доля горожан, пользующихся им, возросла до 70 процентов.