Москва признана лучшим мегаполисом Европы в сфере городского управления

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в среду, 24 ноября.

— Все ведущие мегаполисы сейчас сосредоточились на вопросах устойчивого развития. Такого же подхода придерживается Москва, — рассказала представитель мэрии.

Эксперты выделили среди сильных сторон города внедрение инноваций, акселерационные программы для стартапов, а также систему высшего образования. Столица стала второй в общем зачете городов — ее обошел только Лондон, позади остались Париж, Берлин и Барселона.

ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) подразумевает свод правил и подходов, который базируется на трех основных принципах: ответственное отношение к окружающей среде, высокая социальная ответственность и высокое качество управления. Рейтинг содержит оценку потенциала европейских городов в создании инноваций по нескольким категориям.

Москва возглавила рейтинг в категории «Государственное управление в сфере ESG» благодаря комфортным условиям для создания инноваций, их внедрению в городскую экономику и использованию жителями. Программа пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы поспособствовала этому благодаря более чем 140 городским и коммерческим площадкам.

Еще одним проектом в данной сфере является онлайн-каталог «Карта инновационных решений». Платформа позволяет городским структурам размещать запросы на поиск инноваций, а компаниям — предлагать продукты под эти запросы.

Городу удалось занять второе место в еще двух категориях индекса — «Сообщество ESG-предпринимателей» и «Социальный капитал в сфере ESG». Крупный вклад в развитие технологического сообщества ESG-предпринимателей вносит Московский инновационный кластер (МИК).

Отдельного внимания заслуживает межотраслевое объединение «Зеленая Москва», созданное на базе МИК. Его участники развивают проекты, направленные на снижение углеродного следа, очистку воздуха и водоемов.

27 октября сообщалось, что Москва стала одним из ста лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой фирмы Studee. Столица оказалась на 84-м месте в рейтинге, Россию в нем также представили Санкт-Петербург — 98-е, Новосибирск — 99-е, а также Томск — 100-е.

Первая пятерка состоит из Токио, Мельбурна, Сеула, Квебека и Аделаиды. Лучшим студенческим городом в Европе, согласно оценке Studee, стал Дублин.