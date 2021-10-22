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Москва признана лучшим городом для туристов в Европе по версии World Travel Awards

Михаил Алимов

Город
Москва признана лучшим городом для туристов в Европе по версии World Travel Awards
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва получила две награды на европейском этапе конкурса World Travel Awards. Несколько наград также выиграли Санкт-Петербург и российская компания «Аэрофлот». Об этом в пятницу, 22 октября, сообщается на сайте премии.

Столица стала первой в номинации «Лучшее туристическое направление в Европе. Город». Позади остались такие ведущие мегаполисы мира, как Амстердам, Барселона, Берлин, Женева, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венеция и Вена.

Вторая номинация — «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма». Главный приз забрал Комитет по туризму города Москвы.

Санкт-Петербург стал лучшим городом для изучения исторического наследия и для сити-брейка, а его Комитет по развитию туризма забрал награду в номинации «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».

Российский перевозчик «Аэрофлот» стал лучшим европейским авиационным брендом, также обойдя многих именитых конкурентов, говорится на сайте World Travel Awards.

Премии вручают с 1993 года. За туристические направления голосуют тысячи путешественников со всего мира. Впервые Москва стала лауреатом конкурса в 2019 году и с тех пор ни разу не оставалась без награды.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что столица стала одним из международных центров делового, событийного, образовательного, культурно-познавательного и, конечно, гастрономического туризма. По словам заммэра, вручение звезд Michelin ресторанам города — это значимое событие для всего профессионального сообщества.

12 октября международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек рассказал, что гастрономический гид Michelin впечатлен качеством продуктов в ресторанах Москвы. Он добавил, что инспекторы гида следили за столичным гастрономическим рынком в течение нескольких лет.

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