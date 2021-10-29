Москва третий год подряд стала лучшей в России по цифровизации городского хозяйства

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Москва заняла первое место в индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в России. Результаты рейтинга за 2020 года представили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В индексе участвовали 203 города. Их оценивали по 10 направлениям, в которых насчитали 47 показателей. Например, умное ЖКХ, инновации для городской среды или умный городской транспорт.

Столица набрала 103,25 балла из 120 возможных. Она стала единственным российским городом, преодолевшим планку в 100 баллов. И одержала победу в третий раз подряд. В пятерку также вошли Воронеж, Казань, Екатеринбург и Уфа.

Москва улучшила прошлогодние показатели на 1,6 балла. Наибольший прирост заметен в направлении «Инновации для городской среды». В частности, установка интеллектуального освещения. Также высоких баллов удостоилось взаимодействие властей и горожан. С помощью различных цифровых сервисов москвичи активно участвуют в жизни своего дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва признана лучшим городом для туристов в Европе по версии World Travel Awards. Столица стала первой в номинации «Лучшее туристическое направление в Европе. Город». Позади остались такие ведущие мегаполисы мира, как Амстердам, Барселона, Берлин, Женева, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венеция и Вена.

Вторая номинация — «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма». Главный приз забрал Комитет по туризму города Москвы.