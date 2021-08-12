Москва стала лучшей в мире по эффективности работы городского транспорта

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва заняла первое место по эффективности работы городского транспорта в мире. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Москва — на первом месте в мире по показателю эффективности работы городского транспорта — рейтинг McKinsey. Из главного: у нас самое низкое время ожидания метро и одна из самых высоких скоростей движения общественного транспорта в утренний час пик, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что это стало возможным только благодаря упорной работе множества сотрудников, отвечающих за функционирование транспортной системы столицы.

Все больше москвичей доверяют городскому транспорту —за 10 лет доля горожан, пользующихся им, возросла до 70 процентов.

— Сейчас мы развиваем экологичные виды транспорта и продолжаем развитие транспортного каркаса — новых линий метро и МЦД, занимаемся повышением пешеходной доступности станций и остановок, а также безопасности на дорогах. Мы планируем создать самую современную в мире систему MaaS (мобильность как услуга), которая объединит все виды транспорта и билетную систему. Эти направления работы находятся в тренде, и все ведущие мегаполисы мира делают акцент на развитие подобных проектов, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Недавно сообщалось, что Москва попала в тройку городов мира с лучшей транспортной системой. Она уступила только Сингапуру и Пекину. Подсчет проходил по рейтингу уже упоминаемой иностранной компании.