Москва стала лидером по числу доступных вакансий

Фото: mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы

Список российских регионов по числу доступных вакансий возглавила Москва. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в пресс-службе Роструда.

В частности, соискателям в столице доступны 137 тысяч рабочих мест. Отмечается, что второе место по числу доступной работы заняла Московская область — примерно 68 тысяч вакансий. Тройку замыкает Красноярский край с 65 тысячами вакансий. Об этом рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала «Работа в России».

Также в список регионов с доступными вакансиями вошли Приморский край (60 тысяч рабочих мест), Ростовская область (52 тысячи), Нижегородская, Амурская области и Татарстан (примерно по 47 тысяч), Краснодарский край (около 44 тысяч) и Санкт-Петербург (более 38 тысяч), сообщает РИА Новости.

Читайте также: Названы профессии, представители которых больше всего довольны своей работой