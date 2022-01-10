«Не веселье и не праздник»: Янковский высказался об интимной сцене с Асмус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Восходящая звезда отечественного кинематографа актер Иван Янковский рассказал об интимной сцене с Кристиной Асмус в фильме «Текст», которая вызвала широкий общественный резонанс.

Картина режиссера Клима Шипенко, снятая по одноименному роману писателя Дмитрия Глуховского, вышла в свет в 2019 году. Больше всего обсуждений у зрителей вызвала интимная сцена с участием Янковского и Кристины Асмус. Она выглядела настолько естественно, что у многих закрались сомнения — имитировали ли актеры, или все происходило на самом деле. Ходили слухи, что именно этот эпизод спровоцировал развод Асмус с Харламовым.

Во время интервью на YouTube-канале «Стрелец-молодец», героем которого стал Янковский, у актера спросили, считает ли он оправданной эту сцену в картине.

— Это все было написано в книге, поэтому да, сцена оправдана. Но мы не думали, что так бомбанет. И Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Ты же показываешь интимные, личные вещи, а это сложно, — посетовал артист.

Режиссер и сценарист Алексей Учитель, снявший скандальный для актрисы Кристины Асмус фильм «Текст», рассказал, как убедил звезду сняться в откровенной сцене новой картины его ученика Филиппа Юрьева. Изначально согласившаяся на роль Асмус на фоне общественного резонанса хотела от нее отказаться.