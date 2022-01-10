ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,3 процента

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Второй крупнейший банк в России ВТБ с 11 января повысит процентные ставки по ипотечному кредитованию на строящееся и готовое жилье. Таким образом, минимальная процентная ставка по двум программам составит 10,3 процента, то есть увеличится на один процентный пункт. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил изданию «Ведомости» представитель банка.

При этом на льготные госпрограммы кредитования предстоящие изменения не повлияют.

Текущая ставка составляет 9,3 процента — при трех условиях. Среди них использование цифровых сервисов, статус зарплатного клиента и оформление онлайн-заявки. Каждое из условий дает скидку в 0,3 процентного пункта. Без них процент по кредиту составлял 10,2 процента.

Рефинансирование ипотеки других банков доступно под 10,6 процента. Распространяется на заемщиков, которые получили одобрение по кредиту с 11 января, сообщает издание.

До этого процентная ставка повышалась на 0,3 процентного пункта в декабре и на 0,7 в ноябре. Факторами повышения цен стало резкое повышение Центробанком ключевой ставки и повышение другими банками процентных ставок на ипотеку, отметил представитель ВТБ.

В декабре эксперты в области недвижимости рассказали «Вечерней Москве», что в течение 2022 года следует ожидать повышения процентных ставок на ипотеку и аренду жилья.