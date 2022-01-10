График движения поездов Курского и Савеловского направлений МЖД изменится с 11 января

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Курское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Расписание движения электричек Курского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в январе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в понедельник, 10 января.

Уточняется, что новый график связан с проведением работ по модернизации объектов энергообеспечения на участках Дмитров — Каналстрой и Красный Строитель — Щербинка.

Так, с 11 по 31 января поезда Савеловского направления, следующие из Москвы в Савелово и обратно и из Москвы в Дубну и обратно, проедут по укороченным маршрутам от и до станции Вербилки. При этом у нескольких составов поменяется время отправления, прибытия, а также количество остановок в пути.

— На Курском направлении в ночные часы с 12 по 31 января некоторые поезда, в том числе МЦД-2, выведены из расписания на участках Москва — Подольск, Москва — Львовская и Нахабино — Подольск, — говорится в сообщении на официальном сайте МЖД.

До этого стало известно, что скоростные поезда «Ласточка» премиум-комплектации с 1 января 2022 года начали курсировать между столицей и Нижним Новгородом.