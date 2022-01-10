Синоптики зафиксировали новый рекорд по высоте снежного покрова в Петербурге

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В понедельник, 10 января, синоптики зафиксировали новый рекорд по высоте снежного покрова в Санкт-Петербурге, он достиг высоты 37 сантиметров. Подобных значений не было с начала текущего зимнего периода, отметил ведущий специалист центра «Фобос», метеоролог Михаил Леус.

Предыдущие рекорды были зафиксированы в период новогодних каникул: 7 и 9 января высота сугробов составила 36 сантиметров.

Синоптик добавил, что достижение обновила также Ленинградская область: в Лодейном Поле снежный покров вырос до 66 сантиметров. Аналогичное значение зафиксировали и в Тихвине, передает издание «Невские новости».

Первый снег выпал в Северной столице в конце ноября. С тех пор многие жители города отмечают плохую уборку улиц. Большое количество снега приводит к многочисленным заторам на дорогах и увеличению количества аварий. Также увеличилось число людей, которые обращаются в травмпункты из-за падений в условиях гололеда, передает ФАН.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что сугробы высотой до полуметра, которых не наблюдалось в столице в середине января со времен Битвы за Москву, вырастут в городе к пятнице, 14 января.