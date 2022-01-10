Лор-врач Зайцев рассказал о влиянии коронавируса на хронические заболевания

Фото: Пресс-служба Госдумы

Коронавирусная инфекция нередко провоцирует развитие или осложнение различных хронических лор-заболеваний. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

К таковым, по словам врача, в первую очередь относится хронический тонзиллит — воспаление гланд или небных миндалин.

— Это очень иммунный орган, отвечающий за местный иммунитет, из-за COVID-19 он начинает ослабевать. И организм уже не может бороться с инфекцией, которая затем попадает в кровоток через миндаликовые ткани, — рассказал он.

Затем коронавирус наносит удар по почкам, суставам и сердцу.

Кроме того, инфекция может привести к появлению фарингита — хронического воспаления задней стенки глотки. Заболевание проявляется ощущениями першения, жжения и сухости.

Помимо этого, COVID-19 нередко провоцирует у пациентов риносинуситы — воспаления слизистой носа и задней стенки глотки и заложенность уха.

Медик добавил, что в период постковидного синдрома у людей могут проявляться не только заболевания лор-органов. Он отметил, что коронавирус бьет по нервным окончаниям.

— Именно потому снижается или полностью исчезает у пациентов обоняние, вкусовая чувствительность либо возникает паросмия — искажение восприятия запахов и вкусов, — приводит слова Владимира Зайцева издание «Слово и дело».

Отоларинголог рассказал, что часто у пациентов встречается постковидная депрессия, а также негативные последствия для волос, кожи, ногтей.

Он посоветовал людям, перенесшим коронавирус, укреплять иммунитет при помощи прогулок на свежем воздухе, правильного питания, приема поливитаминов и небольших физических нагрузок.

До этого заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что наибольшее распространение коронавируса и тяжелое течение болезни наблюдаются среди детей.