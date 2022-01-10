Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость в 2022 году

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Эксперты рассказали, каких изменений стоит ждать продавцам и покупателям недвижимости в 2022 году.

Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич отмечает, что в наступившем году на рынке новостроек и во вторичном сегменте ожидается стабилизация. Не стоит ожидать сильного роста цен, жилье подорожает в пределах инфляции.

Коммерческий директор 3S Group Дмитрий Пичугин считает, что средний рост цен на новостройки составит приблизительно 15 процентов. Самый сложный период для рынка недвижимости наступит летом 2022 года. По словам эксперта, к этому моменту в полной мере проявятся последствия роста стоимости жилья. Застройщики будут вынуждены продумывать свои экономические модели, балансируя между выгодой и привлечением клиентов и финансовой выгодой.

По мнению экспертов, 2022 год станет годом покупателя на рынке вторичной недвижимости, так как она будет дешеветь. Цены могут снизиться на 6–10 процентов в первой половине года, передает Life.ru.

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