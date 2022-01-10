Пластический хирург назвал самые опасные бьюти-процедуры

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Пластический хирург и онкомаммолог Андрей Якобчук назвал бьюти-процедуры и операции, которые могут причинить пациенту вред, а не пойдут на пользу его внешности.

По его словам, даже самые безобидные процедуры могут сильно навредить человеку. Простые уколы гиалуроновой кислотой, к которым прибегают для восполнения объемов лица, иногда приводят к необратимым последствиям.

— При неправильном введении гиалуроновая кислота может попасть в кровеносные сосуды, что может привести даже к слепоте. Были случаи, когда несвоевременно понимали, что кислота попала внутрь сосуда, и наступала слепота. Нужно сразу распознать проблему, использовать препарат, который эту кислоту расщепляет. Это касается введения гиалуронки не только в область под глазами или лба, но и в область подбородка. При неправильном введении может возникнуть даже некроз, — рассказал врач в интервью для YouTube-канала «Клатч онлайн».

Самые серьезные осложнения возникают при проведении пластических операций. Хирург объяснил, что существует определенная статистика, и даже если врач делает все правильно, у ряда пациентов все равно возникнут осложнения.

— Что касается операций, в которых риски осложнений и летальных исходов выше, то это операции по подтяжке кожи живота. К сожалению, они имеют осложнение в виде тромбоэмболии: клетки крови соединяются в тромбы, которые могут закупорить крупные сосуды сердца. Я не говорю о том, что каждая 100 или 1000 пациентка испытает такие проблемы, но я говорю о том, что риски у операций по абдоминопластике и липофилингу выше.

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