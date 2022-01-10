Диетолог предупредила о смертельной опасности мускатного ореха

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Чрезмерное употребление мускатного ореха может привести к негативным последствиям для организма, таким как рвота, психоз, судороги, и даже летальному исходу. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, слишком большое количество специи чересчур возбуждает нервную систему.

— В этом случае человек чувствует эйфорию, часто это доходит до острых психозов, до всевозможных маний. И это уже очень похоже на психиатрическую симптоматику. Так ведут себя люди, страдающие определенными психиатрическими проблемами, — пояснила специалист.

Она добавила, что у человека могут возникнуть галлюцинации и бред.

Также признаком злоупотребления мускатным орехом могут стать тошнота, судороги и рвота, отметила врач. В этом случае страдают печень и головной мозг.

Соломатина обратила внимание, что в некоторых ситуациях передозировка специей может иметь смертельную опасность.

— Идут нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, судороги, повышенное потоотделение. Это может вызвать остановку сердца, если у человека есть побочные заболевания и он съел очень много специи, — цитирует диетолога «Москва 24».

В то же время специалист рассказала, что мускатный орех содержит немалое количество полезных веществ. Он является антиоксидантом, оказывает противовоспалительное действие и снижает холестерин, а также помогает быстро сосредоточиться, так как ускоряет передачу нервного импульса. Однако употреблять специю можно в малых количествах, «буквально на кончике ножа».

Диетолог предупредила, что мускатный орех противопоказан людям с повышенной нервной возбудимостью, неврологическими заболеваниями и бессонницей, а также при проблемах с желудочно-кишечным трактом и мочевыводящими путями.

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