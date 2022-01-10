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11 января Православная церковь почитает память 14 тысяч убитых при царе Ироде младенцев. Этот день известен как Страшной день, День избиения младенцев.

Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печали.

11 января было принято загадывать детям загадки и рассказывать сказки. В целом день считался несчастливым. В это время обычно стояли самые сильные морозы. Крестьяне отдыхали в ожидании оттепели.

Считалось, что в Страшной день по земле бродит нечистая сила, поэтому в темное время суток без особой надобности из дома старались не выходить.

Молодежь проводила время за дружескими посиделками.

Приметы погоды:

Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Лошадь спит стоя — к морозной погоде. Если же животное легло на землю, то скоро оттепель.

Звезды мерцают на небе — к морозам.

Облака низко по небу плывут — к стуже.

Лес шумит — к теплым денькам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от всех печалей 11 января

Именины отмечают: Наталья, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк.