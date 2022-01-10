По предсказанию Ванги: названы знаки зодиака, которых ждет счастье в ближайшие пять лет

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Обнародовано предсказание известной прорицательницы Ванги, которая рассказала, жизнь представителей каких знаков зодиака в 2022–2026 годах может превратиться в сказку.

Так, значительные перемены к лучшему ждут трудолюбивых Овнов. Им можно надеяться на заметное денежное вознаграждение. Сбудется желание тех представителей этого знака, кто мечтает о прибавлении в семействе. Предсказательница советует использовать в полной мере благоволение судьбы, которое продлится для Овнов в ближайшие пять лет.

Близнецам удастся найти работу мечты. Их ждет карьерный взлет. Кроме того, в этот период представители знака обретут настоящую любовь. Ближайшие пять пройдут под покровом счастья и финансового достатка. Это время также благоприятно для рождения детей.

Львам Ванга рекомендует в ближайшем будущем пойти на риск, в результате которого они могут стать самыми счастливыми представителями знаков зодиака. У них получится с легкостью реализовать любое начинание. Предстоящие пять лет не принесут препятствий для активности, поэтому можно готовить стратегию по эффективному использованию сказочного везения.

Скорпионов ждет счастье при условии, что рядом будет находиться близкий и любимый человек. Они рискуют не выдержать и сломаться под весом свалившейся на них удачи. Ванга предупреждает представителей этого знака зодиака о необходимости стать мягче и научиться прощать.

Рожденным под знаком Водолея можно готовиться к встрече со второй половинкой. Любовь будет настолько сильной, что заставит забыть о драгоценной свободе. Светлое чувство поможет с легкостью реализовать все творческие планы. Тоска по свободе время от времени будет о себе заявлять, однако поддаваться на провокации не стоит. Это станет залогом обретения счастья, пишет Пятый канал.

До этого астрологи назвали топ-5 самых невезучих знаков зодиака, которым очень трудно добиться поставленных целей.