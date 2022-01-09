Астрологи назвали топ-5 самых невезучих знаков зодиака

Фото: pixabay.com

Астрологи отметили, что некоторым людям приходится годами добиваться «особо положения», а другие и вовсе уходят из жизни, не оставив никакого наследия. По мнению специалистов, взглянув на гороскоп, можно понять, каким знакам зодиака добиться поставленных целей будет очень трудно.

Раки совершенно не умеют планировать жизнь, в чем и кроется главная причина всех бед. Они неприспособленны к существованию в одиночестве, а потому предпочитают прятаться в «раковину», чем решать возникающие проблемы. Раки действуют спонтанно, исходя из сиюминутных желаний, а такая стратегия зачастую проигрывает в сравнении с жесткой аналитикой и здравым расчетом.

Удивительно, но наравне со всем вышесказанным, представители этого знака обладают высокой самооценкой. Правда, это скорее большой минус, чем положительное качество: личности с такими характеристиками не допускают критики в свой адрес, а потому часто действуют необдуманно, что приводит к печальным последствиям.

С Девами дело обстоит немного лучше. Они притягивают неудачи, лишь когда отказываются «смотреть правде в глаза». Завышенные требования и ожидания и, как следствие, разочарование в окружающих — вот что способно загнать их в депрессию. Еще одно отрицательное качество Дев — нежелание следовать зову сердца. Они зачастую предпочитают конкретику и цифры, а потому упускают миллион возможностей добиться успеха, решившись на авантюру.

Проблема всех Козерогов — это присущий от рождения консерватизм. Рожденные под этим знаком зодиака очень долго думают, прежде чем решиться на поступок. Кроме того, у них всегда есть под рукой «идеальный план», отступиться от которого они не могут. Если когда-нибудь Козероги захотят изменить жизнь к лучшему, то стоит все же начать с самих себя. Например, быть более терпимыми и мобильными.

Постоянно преследуют неудачи и Водолеев. Причин тому много, но главная — это стремление создать вокруг себя мир-иллюзию из сказки, что, безусловно, опасно. Мешает этим личностям и привычка идеализировать людей и события. Чтобы перестать быть заложником фантазий, им просто необходимо пожить в одиночестве и начать решать серьезные проблемы.

Рыбам повезло в жизни значительно больше остальных персон из этого списка. Главная причина их неудач лишь в постоянной апатии. Им часто кажется, что Вселенная обделила их приятными сюрпризами, а судьба уготовила массу препятствий. Но это не так. Рыбам достаточно быть более благосклонными к себе и не страдать без повода — все вокруг тут же заиграет другими красками, сообщает Пятый канал.

Ясновидящая Кажетта назвала пять самых ленивых знаков зодиака. Несмотря на то что Тельцы часто отличаются деятельностью и готовы трудиться круглосуточно для достижения финансового успеха, при выходе на новый уровень комфорта все черты их характера может победить лень.