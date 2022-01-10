Доктор Комаровский объяснил, как согреться сильно замерзшему человеку

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, какие меры будут наиболее эффективны, если человек сильно замерз.

Доктор отмечает, что ни в коем случае не нужно ничем растирать кожу или принимать внутрь горячительные напитки: алкоголь вызовет расширение сосудов и создаст всего лишь иллюзию тепла.

— Первое, что нужно сделать после прихода домой с мороза — снять с себя все мокрое и холодное и надеть сухое и теплое. Важно не пытаться согреваться горячим, засовывать руки и ноги в горячую воду. Холодная кожа лишена чувствительности, вы можете не почувствовать кипяток и получите ожог. Нужно согреваться теплым. Лучше всего будет, если вы наденете пижаму и залезете под одеяло к любимому человеку. Для согревания нужно пить теплый, но не горячий чай, — рассказал Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале.

Доктор Комаровский объяснил, как преодолеть проблемы с психикой из-за ковида. Также эксперт предупредил об опасности популярного лекарства. Комаровский рекомендовал не заниматься самолечением, а обращаться при необходимости к специалистам.