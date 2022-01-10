Порядка 12 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве

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Порядка 12 тысяч единиц специализированной техники и свыше 90 тысяч коммунальщиков задействованы в уборке улиц Москвы от последствий мощного снегопада. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 10 января.

Он отметил, что прирост снежного покрова в городе достиг восьми сантиметров. До конца дня синоптики прогнозируют еще около шести сантиметров осадков.

— Коммунальные службы работают в усиленном режиме, идут мероприятия по уборке города от выпавшего снега, в первую очередь ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что сейчас специалисты продолжают очистку магистралей и тротуаров и их обработку от гололедицы.

— В настоящее время в работах по уборке снега задействованы свыше 90 тысяч рабочих, около 12 тысяч единиц техники, в том числе 10,6 тысячи единиц собственной и 1,3 тысячи единиц привлеченной. Для очистки дворовых территорий и пешеходных зон используются 43 тысячи мотоблоков. Собранный снег оперативно вывозится для утилизации на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в круглосуточном режиме, — подчеркнул заместитель мэра города.

По его словам, под особый контроль взяты подходы к социальным и транспортным объектам.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника в Москве выпало 10 процентов январской нормы осадков, которая составляет 42 миллиметра. По его словам, в течение понедельника количество выпавших осадков в городе может увеличиться до восьми миллиметров.