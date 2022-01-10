Юрист Соловьев оценил предложение ввести штрафы за нарушение тишины ночью

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Введение штрафов за нарушение тишины в ночное время на федеральном уровне поспособствует исполнению закона в полной мере. Такое мнение высказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он назвал подобную инициативу верной, так как людям важно высыпаться перед рабочими буднями, а шумные соседи и компании во дворах часто мешают отдохнуть в ночное время.

— Идея правильная, как и то, что ее хотят вывести на федеральный уровень и ввести одинаковую ответственность. Когда это общефедеральный закон, то он обязателен для исполнения на всей территории России, — подчеркнул юрист в комментарии НСН.

В настоящее время, по словам юриста, проблема заключается в том, что в каждом регионе разная ответственность за нарушение тишины, отличается и размер штрафных санкций. Кроме того, нарушителей тишины часто не удается привлечь к ответственности.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов подчеркнул актуальность данной темы и объяснил, что инициатива требует определенного правового регулирования. По его словам, в случае принятия данного законопроекта, полиция сможет в полной мере исполнять свои обязанности и привлечь к ответственности нарушителей тишины станет проще, передает «Радио 1».

10 января депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением прописать в КоАП штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время суток. Предполагается, что штрафы за нарушение тишины составят для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч.