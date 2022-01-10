Депутат Госдумы предложил ввести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью

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Глава Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект «О внесении изменений в КоАП». Он предложил дополнить 20-ю главу кодекса новой статьей об административной ответственности за нарушение тишины и покоя ночью.

Авторы документа считают, что на региональном уровне механизм привлечения к ответственности за такие нарушения является сложным, очень растянутым по времени, и в целом не работает.

— Людей в мегаполисах просто мучают по ночам. Строительные компании, увеселительные заведения, шумные гулянки, кафе, рестораны. Мы считаем, что была сделана ошибка, когда полномочия по установлению наказания за нарушение тишины были переданы на уровень субъектов, — отметил парламентарий.

Он предложил штрафовать граждан за такое правонарушение на 2,5-5 тысяч рублей, должностных лиц — на 10-20 тысяч рублей, юридических лиц — на 50-100 тысяч рублей, сообщает газета «Известия».

Эксперты объяснили, нужно ли штрафовать нарушающих тишину водителей. Сергей Собянин предложил в 10 раз увеличить штрафы за нарушение тишины водителями. Размер штрафа планируют увеличить с 500 до 5000 рублей. Об этом мэр написал в своем блоге. Транспорт нарушителя будут забирать на штрафстоянку и удерживать до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.