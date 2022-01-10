В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и ее супруга

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В Мордовии учитель пришел домой к директору школы и выстрелил в нее и ее мужа из травматического пистолета. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— В ходе проводимых мероприятий установлено, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке, — говорится на сайте ведомства.

После этого пистолет попытался отнять муж 55-летней женщины. В ответ нападавший выстрелил в его сторону и ушел из квартиры. Супругов доставили в больницу. Женщину уже отпустили домой, а ее муж проходит лечение.

Правоохранители изъяли пистолет и на основании тяжести травм будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре похожий случай произошел в Ставропольском крае. Тогда сотрудник местной больницы ворвался в нее с оружием и устроил стрельбу. В момент происшествия он был пьян. Таким образом мужчина пытался выяснить отношения с женой, которая работает в той же больнице.