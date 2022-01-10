Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и ее супруга

Михаил Алимов

Происшествия
В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и ее супруга
Фото: moscow-live

В Мордовии учитель пришел домой к директору школы и выстрелил в нее и ее мужа из травматического пистолета. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— В ходе проводимых мероприятий установлено, что днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета, зарегистрированного в установленном порядке, — говорится на сайте ведомства.

После этого пистолет попытался отнять муж 55-летней женщины. В ответ нападавший выстрелил в его сторону и ушел из квартиры. Супругов доставили в больницу. Женщину уже отпустили домой, а ее муж проходит лечение.

Правоохранители изъяли пистолет и на основании тяжести травм будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре похожий случай произошел в Ставропольском крае. Тогда сотрудник местной больницы ворвался в нее с оружием и устроил стрельбу. В момент происшествия он был пьян. Таким образом мужчина пытался выяснить отношения с женой, которая работает в той же больнице.

Читайте также:
Учителя директор республика Мордовия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Все мнения
О проекте