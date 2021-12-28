Пьяный врач пришел в больницу с оружием, чтобы выяснить отношения с женой

Фото: АГН Москва

В Ставропольском крае сотрудник местной больницы ворвался в нее с оружием и устроил стрельбу. Впоследствии мужчину задержали. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел днем 28 декабря в Светлограде. В помещение больницы зашел мужчина с ружьем. Он открыл огонь, и вскоре был задержан. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже выяснилось, что стрельбу учинил один из врачей медучреждения. В момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии. Таким образом мужчина пытался выяснить отношения с женой, которая работает в той же больнице.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что рядом с больницей находятся машины полиции.

Видео: Telegram / 112

В городской администрации сообщили, что конфликт имел бытовой характер.

— Бытовое происшествие, супруги, врачи оба. Муж нетрезвый пришел с оружием, в дверь выстрелил. Задержали, никто не пострадал, — цитирует собеседника ТАСС.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пьяный врач заперся в своем кабинете. Там он несколько раз выстрелил в стены и потолок.

— Правоохранительные органы среагировали очень быстро. Опасного гражданина задержали. Пострадавших при этом нет, — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

До этого сообщалось, что охранник столичного хостела стал жертвой нападения трех пьяных гостей. Потасовка со стрельбой произошла в хостеле в поселке Мосрентген.