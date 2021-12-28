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Охранник столичного хостела стал жертвой нападения пьяных гостей

Илья Ашуров

Происшествия
Охранник столичного хостела стал жертвой нападения пьяных гостей
Фото: depositphotos
Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген Карта всех событий

Охранник столичного хостела стал жертвой нападения трех пьяных гостей. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

По словам представителя ведомства, потасовка со стрельбой произошла в хостеле в поселке Мосрентген.

В дежурную часть ведомства поступил сигнал с просьбой о помощи с одного из охраняемых объектов.

Прибывшим на место сотрудник охраны отеля сообщил, что трое пьяных постояльцев громко шумели и нарушали покой других гостей.

— Когда охранник попросил граждан успокоиться, то один из мужчин напал на него и ударил по голове. После чего, опасаясь за свою жизнь и здоровье, охранник выстрелил в обидчика из травматического пистолета, ранив того в плечо, — рассказывает пресс-секретарь ведомства.

Всех нарушителей порядка задержали и передали сотрудникам полиции. Ими оказались приезжие в возрасте от 27 до 38 лет.

Пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц.

В начале ноября водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на северо-западе Москвы.

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