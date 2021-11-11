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Водитель утроил стрельбу во время дорожного конфликта на северо-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Водитель утроил стрельбу во время дорожного конфликта на северо-западе Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 31-й километр Карта всех событий

В столице росгвардейцы задержали водителя, который устроил стрельбу из пневматического пистолета во время дорожного конфликта. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

По данным ведомства, утром на северо-западе города произошел конфликт между двумя водителями. В какой-то момент словесной перепалки один из ее участников потерял над собой контроль. Он достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в машину своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия.

Автомобиль злоумышленника объявили в розыск. Патруль Росгвардии получил информацию о том, что он замечен на Профсоюзной улице и движется в сторону МКАД.

— Росгвардейцы заблокировали автомобиль и задержали водителя. Им оказался 40-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан полиции, — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что в центре столицы росгвардейцы задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на постояльца отеля.

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