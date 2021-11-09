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Мужчина под наркотиками ударил ножом постояльца отеля в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина под наркотиками ударил ножом постояльца отеля в центре Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, Дубининская улица Карта всех событий

В центре столицы росгвардейцы задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на постояльца отеля. Об этом во вторник, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел около 12:00 в гостинице на Дубининской улице. Неизвестный вбежал в здание и ударил ножом постояльца отеля, который находился в холле. После этого злоумышленник скрылся.

Администрация отеля сразу же вызвала правоохранителей.

— Прибывший наряд Росгвардии задержал 28-летнего уроженца одной из стран СНГ. Мужчина признался, что употреблял наркотические средства. Пояснить мотив своих действий он не смог, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Потерпевшего доставили в больницу. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого сообщалось, как патруль Росгвардии в Конаковском проезде обратил внимание на гражданина, который при виде сотрудников в форме и служебного автомобиля резко изменил путь и попытался сбежать. Однако его задержали.

Во время досмотра росгвардейцы установили, что задержанный является 32-летним петербуржцем, и изъяли у него пять свертков наркотических средств общей массой около 30 граммов. Последующая экспертиза показала, что в пакетиках был мефедрон.

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