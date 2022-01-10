Астрологи рассказали, какой видят идеальную женщину мужчины всех знаков зодиака

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Астрологам известны предпочтения мужчин различных знаков зодиака в выборе спутницы жизни. Они описали идеальную избранницу для рожденных под каждым из 12 созвездий.

Так, Овны выдвигают индивидуальные критерии для оценки женщин. Некоторые из них ценят внешность, другие — ум. Однако все из них осознают собственную ценность и выбирают партнершу под стать. Отыскать ключ к сердцу этих мужчин можно, узнав, что они любят и ценят, а затем представить себя в наиболее выгодном свете.

Идеальной спутницей для Тельцов является женщина, у которой получится уделять им внимание, своевременно удовлетворять запросы и воплощать фантазии. Этих мужчин отличают требовательность и настойчивость.

Избранница Близнецов должна стать для них другом. Им важно знать, что ей можно доверить секреты, а также повеселиться и разделить интересы. Эти мужчины предпочитают романтике и восхищению дамой сердца интересное времяпрепровождение с ней.

Обладающие тонкой душевной организацией Раки нуждаются в чутком человеке, который не будет грубить или пилить. Им импонируют сильные личности, способные защитить их от враждебности мира.

В паре со Львом женщине нужно играть роль царицы, вызывающей всеобщее восхищение, но при этом самой признавать превосходство супруга. Ей нужно сочетать ум и красоту, а также скромность. Та, кто найдет этот баланс, и завоюет сердце представителя этого знака.

Внешне мужчина-Дева демонстрирует холодность, что может оттолкнуть дам. Та же, кто примет его отстраненность и стремление соблюдать дистанцию, окажется в его глазах идеальной. Избранница должна позволить представителю этого знака заниматься любимым делом.

Для Весов важна в окружающих гармония. Они ищут духовно зрелого человека, разделяющего его идеалы. Безупречная спутница для такого мужчины отличается рассудительностью, рационально мыслит и создает порядок вокруг себя.

Противоречивые Скорпионы тянутся к смелым личностям, способным разделить его безумство. В то же время их привлекают возвышенные натуры, которые готовы проникнуться его видением мира и познакомить его со своим, более одухотворенным.

Стрельцы в силу своей влюбчивости быстро охладевают к партнерше. Удержать мужчину-Стрельца сможет лишь та женщина, которая узнает его вкусы и будет постоянно удивлять, сочетая разные образы. Однако при этом мужчина не перестанет смотреть на других, но эти взгляды останутся лишь взглядами.

Педантичный Козерог знает, чего хочет от партнерши, и готов предоставить ей пошаговый маршрут к своему сердцу. Но не каждая женщина согласится с подобной прямолинейностью. Ему нужна терпеливая спутница, готовая смириться с его схемами счастливой семейной жизни.

Водолей ищет в избраннице друга, разделяющего его интересы. Его идеальная спутница должна иметь чувство юмора и быть в меру эрудированна. Эти мужчины любят произвести впечатление, поэтому его партнерше нужно давать ему такую возможность и от души восхищаться его действиями.

Рыбам нужна терпеливая партнерша, которая согласится терпеть их противоречивость и перемены настроения. Эти мужчины нуждаются в заботе, однако ее чрезмерное количество им быстро наскучит. Главное в отношениях с ними — чувство меры во всем, пишет издание Mixnews.lv.

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