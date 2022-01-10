Сомнолог рассказал, как быстро наладить режим сна после новогодних праздников

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Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, как наладить режим после затяжных новогодних праздников.

— Люди попадают в тяжелый социальный джетлаг. Мы начинаем в выходные дни позже вставать. Все трекеры говорят о том, что москвичи в рабочие дни встают в районе 6:30 утра, а в выходные — в районе 8:30. Это уже плохо для организма. А в новогодние праздники люди начинают вставать в 11:30. Пять часов — это почти перелет Москва — Хабаровск. Заканчиваются каникулы, и всем снова нужно вставать на пять часов раньше. Всю неделю люди не могут лечь вечером, а потом продрать глаза утром. А еще зима, избыточное употребление пищи, алкоголя, — рассказал врач в интервью для YouTube-канала Sergeymeza.

Чтобы плавно войти в режим, нужно за 3–4 дня до выхода на работу начинать вставать на один час раньше. Если этого сделать не удалось, то можно применить препараты на основе мелатонина, которые настроят циркадные ритмы. Если необходимо лечь спать в 11 вечера, а до этого вы засыпали в два часа ночи, то перед сном можно выпить препарат.

— Несмотря на то что он безрецептурный, все равно нужно изучить противопоказания. Применять препараты на основе мелатонина можно три–четыре дня. Кроме этого, сократите количество потребляемой пищи, перестаньте есть жирное, пейте много еды и избегайте кофе.

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