Составлен топ самых востребованных и редких автомобилей каршеринга в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Сервис аренды автомобилей каршеринга пользуется большой популярностью среди жителей и гостей столицы. Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назвал самые востребованные и редкие машины, которые можно взять на прокат в городе.

Так, самым популярным транспортным средством стал Volkswagen Polo. Таких автомобилей каршеринга в Москве насчитывается 8,8 тысячи. На втором и третьем местах расположились Kia Rio и Nissan Qashqai. Их в городе 7,2 и 3,2 тысячи соответственно.

Также востребованными остаются машины Skoda. Например, количество моделей Rapid и Octavia составляет по 1,9 тысячи единиц.

При этом в столице можно встретить лишь по одной машине BMW X2 и Renault Duster. К редким автомобилям каршеринга также относятся Mitsubishi Outlander, Audi A4 и Q3, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 2021 году москвичи совершили более 50 миллионов поездок на автомобилях каршеринга, что примерно на 12 процентов больше, чем в предшествующем году. В настоящее время московский парк каршеринга состоит почти из 30 тысяч машин.