Москвичи совершили более 50 миллионов поездок на автомобилях каршеринга в 2021 году

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В 2021 году москвичи совершили более 50 миллионов поездок на автомобилях каршеринга, что примерно на 12 процентов больше, чем в предшествующем году. Об этом во вторник, 4 января, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Если в 2020 году жители Москвы совершили 44 миллиона поездок на автомобилях каршеринга, то в 2021-м количество возросло до 50 миллионов. Сервисом уже активно пользуется более одного миллиона человек, — говорится в сообщении.

В настоящее время московский парк каршеринга состоит почти из 30 тысяч машин. Это делает Москву абсолютным мировым лидером по данному показателю. Вторую строчку занимает Токио (20,6 тысячи машин каршеринга), третью — Пекин (15,4 тысячи).

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов заявил, что городу выгодно поддерживать сервисы каршеринга, так как они помогают разгрузить дороги.

— Каждым их автомобилем в среднем пользуются шесть-семь человек в сутки. Значит, одна машина каршеринга заменяет семь личных, а это снижает нагрузку на дороги, уровень загрязнения воздуха и загруженность парковок, — отметил Ликсутов.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому из столичного бюджета выделят 256 миллионов рублей на обновление парка такси и каршеринга. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться таксомоторные компании и операторы каршеринга. Предпринимателям возместят часть затрат на покупку новых автомобилей с помощью субсидий.