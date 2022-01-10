«Были бесплатным приложением к плите»: Сябитова резко высказалась о современных девушках

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова предложила свои подписчикам порассуждать на тему нравов современных девушек, подняв вопрос об их меркантильности.

По ее словам, изменения в менталитете и социальные сети привели к тому, что женщины превратились в «принцесс», готовые подарить себя только «принцу».

— Еще несколько десятков лет назад замужняя женщина считалась бесплатным приложением к плите, стиральной машине и памперсам. Но стремительная смена менталитета (соцсети тоже постарались) превратила их в «принцесс», считающих преподнести себя только «принцу», способному оценить эдакое свалившееся счастье, — заявила Сябитова.

Телеведущая обратила внимание, что у девушек за последнее время заметно выросли запросы, и теперь они оценивают будущего спутника по таким признакам как материальное благополучие, социальный статус и положение в обществе.

— Даже школьницам неинтересен парень, не способный отвести подружку в кафе или сделать маленький, но приятный презент. Такова современная реальность, и так теперь живет весь мир, — продолжает размышлять Сябитова на своей странице в социальной сети Instagram.

Она задала подписчикам вопрос, является ли подобное поведение барышень на выданье меркантильностью или обычным прагматизмом.

«Сейчас все завязано на деньгах. Скорее прагматизм», «По Сеньке и шапка. Если девица и прям красавица, то имеет право завышать планку. А коли карасик, то пусть хватает что осталось», «Женщины меркантильные в большинстве своем. Но на простых не смотрят, спрос рождает предложение, увы», — подискутировали в комментариях фолловеры.

Ранее Роза Сябитова прокомментировала развод Григория Лепса с женой и назвала певца «завидным женихом».