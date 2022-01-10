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Пельмени могут включить в состав меню в школах Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Пельмени могут включить в состав меню в школах Подмосковья
Фото: Pexels

Необходимо проработать вопрос включения пельменей в состав школьного меню на территории Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Во все времена — в наши студенческие, школьные годы — пельмени были одним из самых действительно вкусных. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени, — отметил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом региона.

Губернатор поручил проработать данный вопрос с Роспотребнадзором. Он добавил, что необходимо строго следить за качеством пельменей и использовать качественную продукцию сертифицированных компаний, передает РИАМО.

В ходе прошедшего заседания также было отмечено, что большинство школьников оказались довольны питанием в школах Подмосковья. Опрос учащихся был проведен в конце декабря прошлого года.

Среди учеников 1–4-х классов 87 процентов назвали школьное питание вкусным. В 5–11-х классах довольны едой 80 процентов учащихся.

Ранее стало известно, что московский повар Екатерина Симоненко победила в конкурсе «Лучший повар школьной столовой».

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