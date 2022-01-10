«Это чудовище!»: звезда фильма «Афоня» Евгения Симонова высказалась о Сталине

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Советская и российская актриса театра и кино Евгения Симонова в интервью с Екатериной Гордеевой негативно отозвалась о советском вожде Иосифе Сталине, рассказав, что в годы его правления репрессии коснулись и ее семьи.

По словам звезды фильма «Афоня», ее дедушку Станислава Станкевича расстреляли, а бабушку сослали в Каргополь. Актриса до сих пор не может без боли в сердце вспоминать эту семейную историю. Симонова призналась, что считает Сталина «абсолютным злом» и не может без возмущения слушать хвалебные оды в его адрес.

— Это чудовище! Помню, бабушка рассказывала, когда Сталин умер, пришла соседка и сказала: «Сдох, собака». Они ужаснулись… Я потом нашла папин дневник 1949 года, где были восторженные стихи Сталину. А ведь его отца расстреляли! Потом 1953 год, и постепенно стали появляться страшные записи. Вдруг начинает падать пелена, но он просто отказывался верить. Он себя обманывал… Там такие мучения! — разоткровенничалась собеседница YouTube-шоу.

До этого Евгения Симонова рассказала о своей борьбе с раком легких. Онкологический диагноз ей поставили еще 9 лет назад, однако слухи о болезни актрисы начали распространяться только сейчас.