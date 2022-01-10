Возведение многофункционального комплекса завершат на юго-западе столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

Специалисты завершат строительство многофункционального комплекса в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. Соответствующее решение приняла столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК). Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в понедельник, 10 января.

В ведомстве отметили, что объект общей площадью почти 7,3 тысячи квадратных метров расположился на Южнобутовской улице.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова добавила, что комплекс признали объектом незавершенного строительства из-за банкротства владельца. Однако новый собственник здания запланировал достроить его.

— На данном участке могут располагаться офисы, объекты торговли и общественного питания, банки, магазины и так далее. Новому собственнику участок предоставлен в аренду сроком на три года, — приводятся слова Пятовой в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в Москомстройинвесте рассказали, что многофункциональный комплекс с общественным садом на крыше возведут на Верейской улице в Западном административном округе (ЗАО) города. Девелопер, строящий объект, уже получил соответствующее разрешение.